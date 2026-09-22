kalendorius - 2027 rugpjūčio 8d.
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Rugpjūčio 8 dieną minima tarptautinė orgazmo diena. Vilnius šiuolaikiniais laikais buvo reklamuojamas kaip pasaulio G taškas, garantuojantis orgazmą. Galima spėti, kad po tiek metų bandymų įsiveržę į Vilnių, okupantai galėjo pajusti kažką panašaus.
1655 metų rugpjūčio 8 dieną Vilnius pirmą kartą istorijoje buvo okupuotas. Tuo metu Lietuva buvo įsivėlusi į ilgus ir varginančius karus su Švedija, o tuo pasinaudoję rusai užėmė Vilnių. Tai žymėjo Abiejų Tautų Respublikos (ATR) žlugimo pradžią. Užgrobėjai plėšė ir degino miestą, o gaisrai liepsnojo net 17 dienų.
Rugpjūčio 8 diena yra 220-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 221-oji. Iki metų pabaigos lieka 145 dienos.