kalendorius - 2027 kovo 10d.
Kovo 10-oji taip pat žinoma kaip 40 paukščių diena. Šią dieną švenčiamas 40 skirtingų paukščių rūšių sugrįžimas į Lietuvą, simbolizuojantis tikrojo pavasario pradžią. Apie 40 paukščių rūšių laiko Lietuvą savo namais, tačiau žiemą praleidžia užsienyje. Tradiciškai šią dieną šeimininkės kepdavo 40 bandelių, tikėdamos, kad tai padės užtikrinti gerą javų derlių vasarą. Galbūt verta pabandyti ir šiandien – ne tik pasimėgausite skanėstais, bet ir pritrauksite sėkmę ateinantiems metams. Be to, šią dieną buvo įprasta daugiau laiko praleisti namuose su šeima, mėgaujantis jaukumu ir artimųjų draugija.
Kovo 10 diena yra 69-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 70-oji. Iki metų pabaigos lieka 296 dienos.