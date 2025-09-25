kalendorius - 2027 sausio 6d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Trijų Karalių šventė bus minima sausio 6 d. - antradienį. Šią dieną švenčiama Trijų Karalių šventė. Pagal Bibliją, trys karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras – aplankė ką tik gimusį Jėzų ir atnešė jam dovanas. Tradiciškai karalių apsilankymas pažymimas ant durų užrašant jų vardų pirmąsias raides. Kaip ir daugelis kitų kalendorinių švenčių, Trys Karaliai buvo įtraukti į senųjų baltų švenčių ciklą. Mūsų protėvių kalendoriuje ši diena buvo žinoma kaip Krikštų arba Žvaigždžių diena. Senovės baltai stebėdami žvaigždes pastebėjo, kad praėjus 12 dienų po Žiemos Saulėgrįžos, sausio 6-ąją, diena jau pradeda ilgėti. Mitiniame pasaulėvaizdyje tai reiškė, kad protėvių vėlės, kurios buvo su mumis iki šiol, turi grįžti į Paskandų šalį iki kitų Vėlinių. Atsisveikinant su vėlėmis buvo rengiamos vaišės, vadinamos Kūčelėmis. Kad vėlės neužsibūtų namuose, pastatai ir daiktai buvo pažymimi trimis kryželiais, vadinamais krikštais. Pažymėtoje erdvėje vėlės nebegalėjo įžengti, ir prasidėdavo šviesos metas.
Sausio 6-oji yra šeštoji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 359 dienos, o keliamaisiais metais – 360.