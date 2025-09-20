kalendorius - 2027 sausio 1d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Naujieji metai 2026 m. bus Sausio 1 d. - ketvirtadienį. Šią dieną prasideda nauji kalendoriniai metai, todėl verta atnaujinti senus kalendorius ir įsigyti naują darbo knygelę. Naujieji metai yra šventė, minima sausio 1 dieną, pažyminti naujo kalendorinių metų ciklo pradžią. Šią naktį žmonės visame pasaulyje rengia vakarėlius, kelia tostus ir leidžia laiką su šeima bei draugais. Naujųjų metų šventimas simbolizuoja naują pradžią, viltį ir pažadus ateinantiems metams, dažnai žmonės priima naujametinius sprendimus, siekdami asmeninio tobulėjimo ar pasiekimų.
Sausio 1-ąją taip pat švenčiama Lietuvos vėliavos diena. 1919 metais šią dieną Gedimino pilies bokšte buvo iškelta Lietuvos trispalvė, kurią iškėlė Lietuvos savanorių būrys. Tai buvo svarbus Lietuvos laisvės simbolis. Vėliavą iškėlė Kazys Škirpa, Jonas Nistelis, Petras Gužas, Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir Stasys Butkus. Kasmet šį įvykį pagerbia Lietuvos kariuomenė, iškilmingai pakeisdama vėliavą ceremonijos metu.
Sausio 1-oji yra pirmoji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šios dienos iki metų pabaigos lieka 364 dienos, o keliamaisiais metais – 365 dienos.