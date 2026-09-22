kalendorius - 2027 spalio 27d.
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Šią dieną Lietuvoje minima Kriminalinės policijos diena. Ši šventė buvo įsteigta 1931 metais, kai vidaus reikalų ministras pulkininkas Steponas Rusteika paskelbė apie jos įkūrimą. Šią dieną pagerbiami ir apdovanojami geriausi šalies kriminalistai.
Be to, spalio 27-oji yra svarbi ir Lietuvos saugumo istorijoje. 1918 metais šią dieną buvo įkurtas pirmasis saugumo tarnybos funkcijas atlikęs padalinys Lietuvos kariuomenėje – Žvalgybos skyrius. Vėliau, 1990 metais, tą pačią dieną buvo įkurtas Valstybės saugumo departamentas (VSD), kuris yra pavaldus Seimui ir Prezidentui.
Spalio 27-oji yra 300-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 301-oji. Iki metų pabaigos lieka 65 dienos.