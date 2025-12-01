kalendorius - 2027 kovo 15d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Kovo 15-oji taip pat yra Pasaulinė vartotojų teisių diena. Šiandieninė situacija leidžia vartotojams jaustis saugiau perkant prekes ar paslaugas. Dabar, įsigijus netinkamą produktą, nebereikia jaudintis ar įtariai stebėti pardavėjų, siekiant išvengti apgavysčių. Vartotojų teises ginančios institucijos užtikrina, kad paslaugos būtų teikiamos sąžiningai, o vartotojai būtų gerbiami ir su jais būtų elgiamasi teisingai. Vartotojai turi teisę gauti visą reikiamą informaciją apie prekes ir paslaugas, jiems turi būti užtikrintas saugumas ir galimybė gauti žalos atlyginimą.
Kovo 15 diena yra 74-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 75-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 291 diena.