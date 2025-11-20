kalendorius - 2027 kovo 3d.
Šią dieną švenčiama Tarptautinė rašytojų diena. 1986 metų sausio 12-18 dienomis vykusiame Tarptautiniame rašytojų klubo kongrese buvo nuspręsta, kad rašytojams reikia profesinės šventės. Tačiau nepamirškite, kad poetus sveikinti reikės kovo 21-ąją. Rašytojai, kurdami įdomias knygas, praturtina mūsų dvasinį pasaulį ir paįvairina laisvalaikį. Juk taip gera atsipalaiduoti skaitant įtraukiančią knygą.
Be to, šiandien minima ir Pasaulinė laukinės gamtos diena. Žmonijos veikla daugelį laukinių gyvūnų ir augalų rūšių nustūmė prie išnykimo ribos. Šią dieną siekiama pagerbti laukinės gamtos įvairovę ir atkreipti dėmesį į kylančias problemas. Švenčiant Pasaulinę laukinės gamtos dieną siekiama spręsti nykstančių rūšių problemą ir kovoti prieš brakonieriavimą. Šiandien kviečiame pasidomėti, kokie gyvūnai ir augalai yra įtraukti į Lietuvos Raudonąją knygą.
Kovo 3 diena yra 62-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 63-oji. Iki metų pabaigos lieka 303 dienos.