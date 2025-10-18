kalendorius - 2027 sausio 30d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Sausio 30-ąją prancūzai švenčia Nacionalinę kruasanų dieną. Kruasanas įtrauktas į Prancūzijos saugomo geografinio statuso produktų sąrašą. Tradicinis kruasanas siejamas su prancūziškais pusryčiais. Prancūzai juos valgo ir su mėsiškais, ir su saldžiais įdarais, dažniausiai užsigerdami kava, arbata arba šviežiomis sultimis.
Iš tikrųjų kruasanas kilo iš Austrijos. Ten pusmėnulio formos pyragėliai buvo vadinami „kipferls“.
Austrijos imperatoriaus dukra Marija Antuanetė, ištekėjusi už Prancūzijos karaliaus, paprašė į meniu įtraukti jos mėgstamą pyragą. Prancūzų kepėjai sukūrė įmantresnius „kipferls“ variantus ir taip gimė kruasanas.
Sausio 30-oji yra ypatinga diena Vilniui, Lietuvos sostinei. 1387 metais šią dieną Vilnius gavo Magdeburgo teises. Šis dokumentas suteikė miestui savivaldą ir tam tikrą nepriklausomybę nuo centrinės valdžios. Miestai, gavę Magdeburgo teises, dažnai klestėdavo, nes jų valdymas buvo iš esmės demokratinis ir grindžiamas aktyviu miestiečių dalyvavimu.
Sausio 30-oji yra 30-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 335 dienos, o keliamaisiais metais – 336 dienos.