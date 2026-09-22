kalendorius - 2027 gegužės 3d.
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Gegužės 3-oji yra ypatinga diena Lietuvos ir Lenkijos istorijoje. Būtent šią dieną buvo priimta Gegužės 3-iosios Konstitucija, kuri yra pirmoji rašytinė konstitucija Europoje ir antra visame pasaulyje. Ši konstitucija išsiskyrė savo demokratiniu požiūriu ir pilietine atsakomybe už valstybės ateitį. Joje buvo daug dėmesio skiriama žmogaus teisėms ir teisės viršenybei. Net po padalijimų ir okupacijų, Lietuvos miestai ir kaimai dar ilgai gyveno Gegužės 3-iosios Konstitucijos dvasia, kovodami su caro valdžia peticijomis. Konstitucija buvo paskelbta 1791 metais.
Be to, Gegužės 3 dieną minima Tarptautinė miško darželio diena. Ši idėja atkeliavo iš Skandinavijos šalių ir dabar sparčiai plinta Lietuvoje. Lauko darželiuose vaikai visą dieną praleidžia gryname ore, nepriklausomai nuo oro sąlygų. Tokie vaikai yra užsigrūdinę, sveikesni ir turi galimybę turiningai leisti vaikystę, eidami į žygius, maudydamiesi vandens telkiniuose, važinėdami dviračiais ir rogutėmis. Lauko darželiai skatina laisvą tyrinėjimą, atradimus ir moko pagarbos gamtai bei aplinkai. Juk laimingas vaikas yra tas, kuris gali laisvai žaisti ir tyrinėti pasaulį!
Gegužės 3 diena yra 123-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 124-oji. Iki metų pabaigos lieka 242 dienos.