kalendorius - 2027 gegužės 15d.
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Gegužės 15-ąją švenčiama Tarptautinė šeimos diena. Ši šventė, inicijuota Jungtinių Tautų, minima nuo 1993 metų. Šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas, jos vaidmuo ugdant naujus piliečius yra neįkainojamas. Šeimoje formuojasi pasaulėžiūra, vertybės ir dorovė, o šeima tampa atrama sudėtingais gyvenimo etapais, teikia palaikymą. Šeimos dieną galime džiaugtis, kad turime ar bent jau turėjome galimybę augti šeimoje, mokytis ir būti kartu su artimaisiais.
Senovės lietuviai gegužės 15-ąją švęsdavo sėjos pabaigą. Atėjus krikščionybei, ši šventė buvo sutapatinta su šv. Izidoriaus varduvėmis. Pavasarį prasidėję žemės ūkio darbai buvo labai svarbūs šeimos ir bendruomenės ekonominiam išlikimui. Sėjos pabaigtuvės senovės žmogui reiškė didelio projekto užbaigimą. Tai buvo laikas atsipūsti, nes didžiausias darbas jau buvo atliktas.
Gegužės 15-oji yra 135-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 136-oji. Iki metų pabaigos lieka 230 dienų.