kalendorius - 2027 liepos 4d.
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Liepos 4-oji yra svarbi diena JAV, nes tai jų Nepriklausomybės diena. 1776 metų liepos 4-ąją buvo paskelbta Jungtinių Amerikos Valstijų nepriklausomybė nuo Didžiosios Britanijos. Nors Amerikos žemyne kūrėsi europiečių kolonijos, ilgainiui jos tapo nepriklausomomis valstybėmis su savita kultūra, tradicijomis ir gyvenimo būdu. Buvusios trylika Britanijos kolonijų pirmą kartą pavartojo dabartinį šalies pavadinimą – „vieninga 13-os jungtinių Amerikos Valstijų deklaracija“, kuri buvo priimta 1776 m. liepos 4 d. „jungtinių Amerikos Valstijų atstovų“ (žodis „jungtinės“ deklaracijoje parašytas mažąja raide).
Liepos 4-oji yra 185-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 186-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 180 dienų. Be to, šią dieną Žemė yra toliausiai nuo Saulės.