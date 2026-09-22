kalendorius - 2027 rugpjūčio 1d.
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Šiandien Klaipėda švenčia savo gimtadienį. Miesto istorija prasidėjo 1252 metų rugpjūčio 1 dieną, kai Kuršo vyskupas Henrikas ir Vokiečių ordino atstovas Livonijoje Eberhardas fon Zeine pasirašė sutartį, kurioje buvo numatyta pastatyti Klaipėdos pilį Danės ir Memelio upių santakoje. Pagal sutartį, du trečdaliai pilies ir miesto turėjo priklausyti ordinui, o likęs trečdalis – Kuršo vyskupui. Krikščionių ordinai siekė statyti pilį, kad galėtų užkariauti Žemaitiją. Miesto gimtadienio proga šiandien vyksta įvairūs renginiai, gyvosios istorijos klubų pasirodymai ir inscenizuotos kovos.
Rugpjūčio 1-oji yra 213-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 214-oji. Iki metų pabaigos lieka 152 dienos.