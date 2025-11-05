kalendorius - 2027 vasario 16d.
Vasario 16-oji yra ypatinga diena Lietuvai, nes tai yra Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. 1918 metais šią dieną Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, kuriuo Lietuva atsiskyrė nuo visų valstybinių ryšių su kitomis tautomis. Tai reiškė ne tik atsisakymą Rusijos jungo, bet ir Abiejų Tautų Respublikos praeities. Lietuva tapo visiškai nepriklausoma valstybe. Ši data yra labai svarbi lietuvių kalendoriuje, nes ji žymi valstybingumo atkūrimą.
Lietuvos tautinės ir modernios valstybės kūrimą skatino Europos ekonominė ir socialinė dinamika. Pagrindinis asmuo, vedęs Lietuvą į nepriklausomybę, buvo Jonas Basanavičius. Dauguma nepriklausomybės kūrėjų buvo išsilavinę lietuviai, kilę iš kaimo, todėl naujoji valstybė buvo ne bajorų valdoma, bet moderni demokratija. Simboliška, kad vasario 16-oji yra ir Jono Basanavičiaus mirties diena. Visą savo gyvenimą jis skyrė Lietuvos kultūros ir laisvės puoselėjimui, atkūrė valstybę ir sulaukė jos sutvirtėjimo. Profesorius ramiai atsisveikino su šiuo gyvenimu, kai jo misija buvo baigta.
