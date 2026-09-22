kalendorius - 2027 birželio 28d.
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Birželio 28-oji taip pat yra svarbi istorinė data, nes būtent šią dieną buvo nužudytas Austrijos-Vengrijos erchercogas Pranciškus Ferdinandas, kas tapo Pirmojo pasaulinio karo priežastimi. Erchercogas ir jo žmona buvo nušauti Sarajeve, kai jų kortežas važiavo pro šventiškai nusiteikusią minią. Tarp žmonių buvo įsimaišę Bosnijos serbų nacionalistai, kurie siekė išsivaduoti iš Austrijos-Vengrijos imperijos ir buvo pasiruošę įvykdyti teroro aktą. Šis įvykis išprovokavo vieną didžiausių karinių konfliktų žmonijos istorijoje, nusinešusį milijonus gyvybių.
Birželio 28 diena yra 179-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 180-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 186 dienos.