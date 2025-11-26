kalendorius - 2027 kovo 9d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Kovo 9-ąją Lietuvoje švenčiama Lietuvos vardo diena. Pirmą kartą Lietuvos vardas buvo paminėtas Kvedlinburgo analuose, kur aprašomi įvykiai Lietuvos pasienyje. Pasakojama, kad misionierius Brunonas buvo nužudytas pagonių, kai jam buvo trenktas į galvą, ir jis iškeliavo į dangų. Lietuvoje kai kurie miškai buvo laikomi šventais, todėl juose buvo draudžiama kirsti medžius, medžioti ar kitaip išniekinti šventovę. Už šių draudimų nepaisymą LDK teisėje grėsė mirties bausmė. Krikščionių misionieriai, dažnai agresyviai nusiteikę, išniekindavo pagonių šventvietes, už ką būdavo nužudomi pagal šalies įstatymus. Toks likimas ištiko ir Brunoną.
Kovo 9 diena yra 68-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 69-oji. Iki metų pabaigos lieka 297 dienos.