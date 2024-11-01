kalendorius - 2027 balandžio 15d.
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Balandžio 15-ąją minima Kultūros diena. Šią dieną JAV ir daugelis Centrinės bei Pietų Amerikos šalių pasirašė paktą, kuriuo įsipareigojo karo metu saugoti kultūrines vertybes. Prezidentas Teodoras Ruzveltas paragino ir kitas pasaulio valstybes sekti šiuo pavyzdžiu. Šio dokumento idėją pasiūlė dailininkas, keliautojas, archeologas, filosofas ir visuomenės veikėjas Nikolajus Rerichas, todėl paktas dažnai vadinamas jo vardu. Kultūros vertybių apsauga karo metu reiškia žmonijos genijaus išsaugojimą. Deja, per Antrąjį pasaulinį karą ši idėja buvo pamiršta. Hagos konvencija atgaivino šią idėją ir yra Rericho pakto tąsa, kurioje taip pat numatyta kultūros vertybių apsauga.
Balandžio 15-oji yra 105-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 106-oji. Iki metų pabaigos lieka 260 dienų.