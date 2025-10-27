kalendorius - 2027 vasario 8d.
Vasario 8-oji taip pat yra Tarptautinė tingėjimo diena. Šiandienos pasaulyje, kur gyvenimo tempas yra labai įtemptas, o visuomenės normos reikalauja nuolatinio užimtumo, dažnai pamirštame apie poilsį. Dirbame tiek namuose, tiek darbe, ir dažnai nepaisome darbo valandų ar šventinių dienų. Tačiau nuovargis ir stresas gali būti labai žalingi mūsų sveikatai. Poilsis ne tik pagerina darbo rezultatus, bet ir suteikia sveikatos bei pasitenkinimo gyvenimu jausmą. Todėl šiandien kviečiame visus atsipalaiduoti, skirti laiko sau ir tiesiog nieko neveikti. Nors tingėjimo diena yra tik viena, verta dažniau rasti laiko tinginystei.
Vasario 8-oji yra 39-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 326 dienos, o keliamaisiais metais – 327.