kalendorius - 2027 rugsėjo 23d.
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Ši diena Lietuvoje yra ypatingai svarbi, nes minima Lietuvos žydų genocido diena. 1943 metais rugsėjo 23-ąją buvo likviduotas Vilniaus getas, kuris buvo įkurtas nacistinės Vokietijos okupacijos metu Vilniaus senamiestyje. Iš viso gete buvo įkalinti apie 57 tūkstančiai žydų, tačiau išgyveno tik apie 2 tūkstančiai.
Be to, rugsėjo 23-oji Lietuvai yra liūdna ir dėl kitos priežasties. 1793 metais šią dieną Gardine buvo patvirtinta Abiejų Tautų Respublikos sutartis su Prūsija, pagal kurią įvyko antrasis valstybės padalijimas. Tai buvo didelė nelaimė ATR, nes Prūsijos kariuomenė užėmė Didžiąją Lenkiją, o Rusijos kariuomenė – rytines valstybės teritorijas.
Rugsėjo 23 diena yra 266-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 267-oji. Iki metų pabaigos lieka 99 dienos.