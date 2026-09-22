kalendorius - 2027 birželio 4d.
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Birželio 4-ąją minima Tarptautinė vaikų, nukentėjusių nuo agresijos, diena. Ši diena buvo įsteigta po to, kai 1982 metais Izraelio kariuomenė subombardavo namus Beirute, kur žuvo daug šeimų ir vaikų. Dėl šio tragiško įvykio Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja priėmė specialią rezoliuciją, siekdama apsaugoti vaikus nuo agresijos. Karuose vaikai dažnai tampa taikiniais dėl silpnesnio savisaugos instinkto, nesugebėjimo pasirūpinti savimi ir priklausomybės nuo suaugusiųjų. Karo zonose vaikai yra ypač pažeidžiami, patiria tiek fizinę, tiek psichologinę žalą.
Birželio 4-oji yra 155-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 156-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 210 dienų.