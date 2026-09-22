kalendorius - Mamos diena 2027 gegužės 2d.
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2027 m. Mamos diena bus švenčiama gegužės 2 d. - sekmadienį. Tai ypatinga diena, skirta pagerbti ir padėkoti mamoms už jų meilę, rūpestį ir pasiaukojimą.
Šią dieną vaikai dažnai dovanoja gėles, atvirukus ar rankų darbo dovanėles, taip pat stengiasi praleisti laiką su mamomis, parodydami, kokios jos yra svarbios. Mamos diena yra graži proga išreikšti dėkingumą už viską, ką mamos daro kiekvieną dieną
Gegužės 2-oji taip pat yra Tarptautinė Hario Poterio diena. J. K. Rowling sukurta istorija apie burtininką Harį Poterį sužavėjo skaitytojus visame pasaulyje, o magiškas burtininkų pasaulis tapo patrauklia vieta pabėgti nuo kasdienybės daugeliui žmonių. Hario Poterio gerbėjai kviečia bent vieną dieną per metus pasinerti į magijos pasaulį ir pažaisti. Pagal knygų siužetą, Hogvartso mūšis įvyko 1998 metų gegužės 2 dieną. Švęsdami pergalę prieš Voldemortą, pasinerkime į žaidimą ir magiją.
Gegužės 2-oji yra 122-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 123-oji. Iki metų pabaigos lieka 243 dienos.