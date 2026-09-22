kalendorius - 2027 lapkričio 17d.
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Lapkričio 17-ąją švenčiama Tarptautinė studentų diena! Ši diena skirta viso pasaulio studentų vienybei. Studentai – tai išsilavinęs jaunimas, kuris visada buvo svarbus valstybinių pokyčių variklis. Šiandien, kai mokymasis visą gyvenimą tampa norma, studentais galime vadinti kiekvieną iš mūsų, bent jau iš dalies.
Be to, Lapkričio 17-oji yra ir Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Neišnešioti naujagimiai – tai kūdikiai, gimę nuo 22 iki 37 nėštumo savaitės. Šiuolaikinė medicina suteikia galimybę išgyventi net ir tiems kūdikiams, kurie gimsta nuo 22 nėštumo savaitės. Anksčiau gimę kūdikiai laikomi persileidimu.
Lapkričio 17-oji yra 321-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 322-oji. Iki metų pabaigos lieka 44 dienos.