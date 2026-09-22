kalendorius - 2027 gegužės 28d.
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Gegužės 28-oji yra Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į moterų sveikatos svarbą ir skatinti profilaktinius sveikatos patikrinimus. Moterims būtina reguliariai tikrintis dėl moteriškų ligų, kurios gali būti pavojingos gyvybei, pavyzdžiui, krūties ir gimdos kaklelio vėžio. Taip pat svarbu laiku išsitirti dėl skydliaukės problemų, sveikai maitintis ir rūpintis bendra sveikatos būkle.
Dažnai moterys dėl užimtumo, vaikų priežiūros ir pagalbos stokos neskiria pakankamai laiko savo sveikatai. Ši diena primena, kad norint tinkamai rūpintis šeima ir atlikti darbą, būtina būti sveikai ir laimingai.
Gegužės 28-oji yra 148-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 149-oji. Iki metų pabaigos lieka 217 dienų.