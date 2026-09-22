kalendorius - 2027 lapkričio 8d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Šią dieną taip pat minima Europos sveikos mitybos diena. Sveika mityba yra esminė žmogaus organizmui ir sveikatai palaikyti. Ji padeda išvengti nutukimo, mažina širdies ligų riziką ir užtikrina tinkamą maistinių medžiagų balansą. Šią dieną daug kalbama apie sveikos mitybos principus, rengiami įvairūs edukaciniai renginiai.
Be to, Lapkričio 8-ąją švenčiama ir Urbanistikos diena. Miestų planavimas turi didelę įtaką kraštovaizdžiui, žmonių gyvenimo kokybei ir aplinkai. Šia proga siekiama atkreipti dėmesį į miesto planavimo iššūkius, klimato kaitą ir miestų vaidmenį šiuose procesuose.
Lapkričio 8-oji yra 312-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 313-oji. Iki metų pabaigos lieka 53 dienos.