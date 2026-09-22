kalendorius - 2027 gegužės 18d.
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Gegužės 18-ąją minima Tarptautinė žavėjimosi augalais diena. Ši diena skirta šviesti visuomenę apie augalų svarbą ir grožį, skatinti žmones geriau pažinti gamtą. Didinant visuomenės sąmoningumą apie augaliją, siekiama mažinti aplinkos taršą ir skatinti rūpestį gamta. Išprususi visuomenė labiau rūpinasi augalais ir gyvūnais, prisideda prie aplinkos gerinimo ir švarinimo. Šią dieną organizuojamos išvykos į botanikos sodus ir kiti renginiai, skirti augalų temai. Augalų Žavadienio programą rengia įvairios institucijos iš Europos, Amerikos, Azijos ir Australijos, siekdamos pagerbti daugiau nei 250 tūkstančių augalų rūšių, egzistuojančių mūsų planetoje.
Gegužės 18-oji yra 138-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 139-oji. Iki metų pabaigos lieka 227 dienos.