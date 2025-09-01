2028 metais Lietuvoje bus 17 dienų, kurios laikomos oficialiomis poilsio dienomis. Tai apima tiek nacionalines šventes, tiek svarbias religines dienas.
Nedarbo dienos 2028
Visos 2028 metų šventinės dienos Lietuvoje
2028 metais Lietuvoje bus 17 oficialių nedarbo dienų, įskaitant valstybines ir religines šventes. Kai kurios šios dienos iškris savaitgaliais, o kitos suteiks galimybę prailginti savaitgalį su papildoma laisva diena. Norėdami maksimaliai išnaudoti poilsio laiką, peržiūrėkite išsamų kalendorių su visomis 2028 metų laisvomis dienomis.
Nedarbo dienų sąrašas 2028 m.2028-01-01 Naujieji metai 2028-02-16 Vasario 16 2028-03-11 Kovo 11 2028-04-16 Velykos 2028-04-17 Velykų antroji diena 2028-05-01 Gegužės 1-oji 2028-06-24 Joninės 2028-07-06 Liepos 6 2028-08-15 Žolinė 2028-11-01 Visų šventųjų diena 2028-11-02 Vėlinės 2028-12-24 Šv. Kūčios 2028-12-25 Šv. Kalėdos 2028-12-26 Šv. Kalėdų antroji diena
DUK – Dažniausiai Užduodami Klausimai
Kiek oficialių nedarbo dienų bus 2028 metais?
Ar 2028 metais bus daug ilgųjų savaitgalių?
Kai kurios šventinės dienos iškris darbo savaitės viduryje, tačiau bus ir tokių, kurios suteiks galimybę sukurti ilgesnius savaitgalius. Iš anksto planuojant galima išnaudoti papildomas poilsio dienas.
Kas Lietuvoje laikoma poilsio (nedarbo) diena?
Poilsio dienos – tai oficialios valstybės šventės, kurias nustato Vyriausybė. Tarp jų – tokios šventės kaip Naujieji metai, Kalėdos ar Velykos. Kai kuriais atvejais, jei šventė išpuola tarp savaitės dienų (pvz., antradienį ar ketvirtadienį), gali būti pridėtos papildomos laisvos dienos.
Ar poilsio dienų datos kasmet tokios pačios?
Dalis jų turi pastovią datą (pavyzdžiui, sausio 1‑oji), tačiau tokios šventės kaip Velykos kiekvienais metais keičiasi, nes priklauso nuo mėnulio kalendoriaus. Mūsų puslapis nuolat atnaujinamas, tad visuomet rasite tikslias datas.
Ar poilsio dienos yra mokamos?
Paprastai taip – pagal Lietuvos darbo teisę oficialios šventės yra apmokamos kaip įprastos darbo dienos. Vis dėlto, jei dirbate pamaininį darbą, rekomenduojame pasitarti su savo darbdaviu.
Ką daryti, jei šventė išpuola savaitgalį?
Jeigu šventinė diena, kaip antai sausio 1‑oji, tenka šeštadieniui ar sekmadieniui, tam tikrais atvejais suteikiama papildoma laisva diena pirmadienį. Daugiau informacijos rasite mūsų kalendoriuje su 2028 m. švenčių išdėstymu.