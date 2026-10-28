kalendorius - 2028 vasario 9d.
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2027 m. Užgavėnės bus vasario 9 d antradienį. Tai linksma ir triukšminga tradicinė šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą ir pavasario sutikimą. Švenčiama paskutinį antradienį prieš Gavėnią, Užgavėnės išsiskiria spalvingomis kaukėmis, persirengėlių eisenomis, tradiciniais papročiais bei gardžiais blynais.
Šiandientaip pat švenčiama Tarptautinė odontologų diena. Šios profesijos atstovus globoja šv. Apolonija, kurios diena ir yra minima vasario 9-ąją. Šv. Apolonija gyveno III amžiuje ir buvo sudeginta ant laužo. Iš pradžių žmonės tikėjo, kad ji padeda kenčiantiems nuo dantų skausmo, tačiau vėliau ji tapo odontologų globėja, nes jie yra tie, kurie gydo dantų skausmą.
Vasario 9-oji yra 40-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 325 dienos, o keliamaisiais metais – 326 dienos.