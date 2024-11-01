kalendorius - 2027 kovo 30d.
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Šią dieną pasaulyje minima Pasaulinė bipolinio sutrikimo diena, kuri sutampa su garsaus dailininko Vincento Van Gogo gimtadieniu. Po jo mirties Van Gogui buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas – psichikos liga, kuri stipriai veikia žmogaus nuotaiką ir bendrą savijautą. Šis sutrikimas gali trukdyti žmogui normaliai gyventi, dirbti, mokytis ir kurti pilnaverčius santykius.
Lietuvoje kovo 30-oji yra Prokuratūros diena. 1990 metais Vilniuje prokurorai viešai pareiškė ištikimybę Lietuvos įstatymams, atsisakydami paklusti SSRS primestai tvarkai. SSRS emisarai bandė įvairiais būdais, įskaitant klastą ir smurtą, priversti juos grįžti į Maskvos kontrolę. Prokurorų ištikimybė Lietuvai tapo drąsos ir pilietinės valios simboliu.
Kovo 30-oji yra 89-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 90-oji. Iki metų pabaigos lieka 276 dienos.