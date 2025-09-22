kalendorius - 2027 sausio 3d.
Sausio 3-ioji taip pat yra tarptautinė kūno ir sielos sveikatos diena. Šią dieną žmonės raginami pasirūpinti savo fizine sveikata ir vidine harmonija. Tai puiki proga skirti laiko meditacijai, malonioms sveikatinimo procedūroms ir mankštai. Žinoma, rūpintis savimi reikėtų ne tik šią dieną, bet ir kasdien. Deja, daugelis žmonių tai pamiršta, o nuolatinis stresas, per didelis darbo krūvis ir savęs alinimas gali sukelti pervargimą ir sveikatos problemas. Šią dieną taip pat siekiama priminti seną romėnų posakį: "Sveikame kūne – sveika siela." Šis posakis yra aktualus ir šiandien, todėl verta jį prisiminti.
Sausio 3 diena yra trečioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 362 dienos, o keliamaisiais metais – 363 dienos.