kalendorius - 2027 lapkričio 2d.
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Lapkričio 2-ąją Lietuvoje švenčiamos Vėlinės, dar žinomos kaip Ilgės. Ši šventė siekia ikikrikščioniškus laikus. Senovės lietuviai tikėjo, kad mirusieji nepalieka gyvųjų, juos lanko, saugo ir padeda. Yra pasakojimų apie našlaites, kurios eidavo ant tėvų kapų guostis ir sulaukdavo pagalbos. Anksčiau per Vėlines ant kapų nenešdavo gėlių ir žvakių, bet kūrendavo laužus, puotaudavo ir aukodavo maistą vėlėms.
Viena svarbiausių Vėlinių tradicijų buvo puotavimas kartu su protėvių vėlėmis – buvo ruošiamas gausus vaišių stalas ir prisimenami išėję artimieji. Svarbu buvo juos minėti. Ilgių pavadinimas kilęs nuo žodžio "ilgesys", todėl žmonės ilgėdavosi ir prisimindavo mirusius brangius žmones. Lietuviai turi išlikusių giesmių, kuriose apdainuojamas ryšys su protėviais – jose pasakojama apie vėlių suolelį, gyvuosius globojančias vėles ir išmintingus vėlių patarimus.
Lapkričio 2-oji yra 306-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 307-oji. Iki metų pabaigos lieka 59 dienos.