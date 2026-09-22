kalendorius - 2027 spalio 23d.
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1988 metų spalio 23 dieną įvyko svarbus įvykis Lietuvos istorijoje – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas išrinko Sąjūdžio Seimą. Tai buvo reikšmingas žingsnis Lietuvos kelyje į savarankiškumą ir nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos.
Be to, spalio 23 dieną minima Tarptautinė snieginio leopardo diena. Snieginis leopardas yra retas ir nykstantis gyvūnas, gyvenantis Afganistano, Butano, Indijos, Kinijos, Kirgizijos, Kazachstano, Mongolijos, Nepalo, Pakistano, Rusijos, Tadžikistano ir Uzbekistano kalnuose. Šis gyvūnas yra įtrauktas į Raudonąją knygą dėl savo nykstančios populiacijos.
Spalio 23 diena yra 296-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 297-oji. Iki metų pabaigos lieka 69 dienos.