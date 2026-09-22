kalendorius - 2027 birželio 20d.
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Birželio 20-ąją minima Tarptautinė pabėgėlių diena, kurią paskelbė Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja. Pabėgėlių problema yra aktuali visame Vakarų pasaulyje ir neseniai pasiekė Lietuvą. Žmonės, bėgantys nuo karo ir nedemokratiškų režimų, siekia patekti į turtingas demokratines valstybes, kur tikisi rasti ne tik saugumą, bet ir geresnes ekonomines sąlygas. Pabėgėliai, bėgantys nuo gamtos stichijų ir karų, dažnai sulaukia palaikymo ir empatijos. Tačiau ekonominiai migrantai, prašantys išlaikymo, dažnai susiduria su visuomenės pasmerkimu. Dėl nepasitenkinimo ekonominiais migrantais dažnai nukenčia ir tie, kurie tikrai bėga nuo konfliktų ir siekia apsaugoti savo gyvybę.
Birželio 20-oji yra 171-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 172-oji. Iki metų pabaigos lieka 194 dienos.