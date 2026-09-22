kalendorius - 2027 spalio 1d.
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Spalio 1-ąją minima Tarptautinė kavos diena, kurią paskelbė Tarptautinė kavos asociacija. Šią dieną socialiniuose tinkluose dažnai dalijamasi rytinės kavos puodelių nuotraukomis. Kava yra tapusi neatsiejama daugelio žmonių kasdienybės dalimi – ji ne tik padeda pabusti, bet ir stiprina socialinius ryšius. Šią dieną kviečiama pasimėgauti kavos puodeliu su kolegomis, draugais ar seniai matytais artimaisiais.
Be to, Spalio 1-ąją Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė Pagyvenusių žmonių diena. Šia proga skatinama gerbti senatvę ir formuoti politiką, kuri užtikrintų garbingą ir orią senatvę.
Spalio 1-oji yra 274-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 275-oji. Iki metų pabaigos lieka 91 diena.