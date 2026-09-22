kalendorius - 2027 liepos 22d.
|P
|A
|T
|K
|P
|Š
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Šiandien minima įdomi profesinė šventė – pasaulinė žiurkių naikintojų diena. Šios šventės ištakos siekia brolių Grimų pasaką apie fleitininką, kuris iš Hamelio miesto išviliojo visas žiurkes grodamas dūdele. Nors broliai Grimai rašė, kad tai įvyko birželio 26 dieną, Roberto Browningo eilėraštyje data nurodoma liepos 22. Taigi, šiandien yra ypatinga diena tiems, kurie susiduria su žiurkėmis ir jas naikina.
Žiurkės yra pavojingi kenkėjai, nes platina įvairias ligas ir gali būti agresyvios. Senovėje jos buvo maro nešiotojos ir kėlė grėsmę derliui. Net ir šiais laikais kenkėjų naikinimas yra svarbi paslauga, kurią galima užsisakyti. Todėl šiandien verta pasveikinti visus, kurie dirba šioje srityje, su žiurkių naikintojų diena.
Liepos 22-oji yra 203-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 204-oji). Iki metų pabaigos lieka 162 dienos.