kalendorius - 2027 liepos 13d.
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Liepos 13-oji yra Durbės mūšio diena. Viduramžiais krikščionių ordinai kėlė didelę grėsmę Lietuvai, todėl vyko nuolatinės kovos. 1260 metų liepos 13 dieną prie Durbės ežero Latvijoje įvyko svarbus mūšis, kuriame žemaičių kariuomenė nugalėjo Vokiečių ordino pajėgas. Žemaičiams padėjo kuršiai ir estai, perėję į jų pusę. Mūšyje žuvo apie 150 ordino riterių. Ši pergalė sužlugdė Vokiečių ordino planus greitai užgrobti Žemaitiją ir pakeitė geopolitinę padėtį regione. Livonijos ordinas buvo priverstas išvesti savo įgulas iš Durbės ir Georgenburgo pilių, o pavergtose žemėse prasidėjo sukilimai – kuršiai, žiemgaliai ir estai sukilo, prasidėjo Didysis prūsų sukilimas, trukęs 14 metų.
Liepos 13 diena yra 194-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 195-a. Iki metų pabaigos lieka 171 diena.