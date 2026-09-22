kalendorius - 2027 spalio 7d.
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Lietuvoje spalio 7-oji yra ypatinga diena, nes šią dieną minima Krašto apsaugos diena. Ši šventė pirmą kartą buvo paminėta 2008 metais, inicijuota Krašto apsaugos ministerijos. Renginiai, vykstantys šią dieną, daugiausia skirti jaunuoliams, kurie yra šaukiamojo amžiaus, siekiant juos sudominti Lietuvos kariuomenės veikla ir paskatinti prisijungti. Be to, ši diena skirta stiprinti visuomenės ir kariuomenės ryšius. Renginių metu pristatoma kariuomenės veikla, kario profesija, ginklai, gynybos strategijos ir pilietinės pareigos. Paprastai kariuomenė suteikia galimybę pamatyti karines mašinas, apžiūrėti ginklus ir išgirsti karių pasakojimus.
Spalio 7 diena yra 280-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 281-a. Iki metų pabaigos lieka 85 dienos.