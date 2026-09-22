kalendorius - 2027 spalio 28d.
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Spalio 28-oji taip pat yra žinoma kaip smagaus kermošiaus diena. Šią dieną mūsų protėviai, nuėmę rudens derlių, rengdavo mugę. Ši mugė vykdavo prieš Vėlines – laiką, skirtą susikaupimui ir mirusiųjų paminėjimui. Vėlines mūsų protėviai pradėdavo minėti jau nuo Rudens Lygiadienio, o sąveika su mirusiais tęsdavosi iki pat Kūčių, kai ant stalo būdavo dedamos lėkštelės mirusiems.
Artėjant Vėlinėms, spalio 28 dieną, buvo iškūrenama pirtis, kurioje žmonės nusiprausdavo prieš keliaudami į mugę. Pirtis būdavo paliekama šilta per naktį, kad vėlės galėtų nusiprausti. Tikėjimas, kad mirusieji grįžta į namus, buvo būdingas senovės lietuviams. Jie tikėjo, kad mirusieji palaiko, globoja ir saugo savo gyvus giminaičius. Protėvių kultas buvo viena svarbiausių religingumo formų senovės Lietuvoje.
Spalio 28 diena yra 301-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 302-oji. Iki metų pabaigos lieka 64 dienos.