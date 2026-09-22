kalendorius - 2027 spalio 4d.
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Spalio 4-ąją taip pat minima Pasaulinė disleksijos diena. Disleksija yra sutrikimas, dėl kurio žmogui sunku skaityti arba suprasti perskaitytą tekstą. Šis sutrikimas gali lemti prastesnius mokymosi rezultatus, rašybos klaidas ir sumažinti pasitikėjimą savimi. Pasaulinė disleksijos diena siekia atkreipti dėmesį į šias problemas ir skatinti reikalingą pagalbą bei pokyčius.
Be to, spalio 4-ąją švenčiama Pasaulinė gyvūnijos diena. Krikščionybėje gyvūnų globėju laikomas šv. Pranciškus. Lietuvoje ši diena yra įtraukta į minėtinų dienų sąrašą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į gyvūnų apsaugą ir beglobių gyvūnų problemas.
Spalio 4-oji yra 277-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 278-oji. Iki metų pabaigos lieka 88 dienos.