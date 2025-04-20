kalendorius - Verbų sekmadienis 2027 kovo 21d.
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Verbų sekmadienis - 2027 m. kovo 21 d. Paskutinis sekmadienis prieš Velykas vadinamas Verbų sekmadieniu, Verbinėmis, o daugelyje Europos šalių - Palmių sekmadieniu. Tai Kristaus įžengimo į Jeruzalę prieš nukryžiavimą paminėjimas. Evangelijoje rašoma, kad iš didžios pagarbos žydų minios klojo jam po kojomis palmių šakas iš šaukė: „Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!" Dar mūsų amžiaus pradžioje Rytų Aukštaitijos bažnyčiose buvo paprotys tą dieną, einant procesijai aplink bažnyčią, po Švenčiausiąjį sakramentą nešančio kunigo kojomis kloti žilvičio šakeles.
Kovo 21-ąją švenčiamas Pavasario Lygiadienis, kuris yra svarbi senojo tikėjimo šventė, žinoma kaip pavasario šauktuvės. Šią dieną žmonės lankydavo šaltinius, laistydavosi pavasariniu vandeniu, kuris simbolizuoja vaisingumą ir gyvenimą, ir džiaugdavosi pirmąja šiluma. Laikui bėgant, Pavasario Lygiadienio papročiai susipynė su krikščioniškomis tradicijomis ir tapo Velykų dalimi.
Kovo 21 diena yra 80-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 81-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 285 dienos.