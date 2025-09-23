kalendorius - 2027 sausio 4d.
Šią dieną taip pat švenčiama Pasaulinė Brailio diena, nes būtent sausio 4-ąją gimė Luji Brailis, kuris sukūrė Brailio raštą, skirtą nematantiesiems. Luji Brailis, dar būdamas studentu Paryžiaus aklųjų institute, pradėjo kurti šią rašmenų sistemą, kuri naudojama iki šiol. Brailio raštas suteikė akliesiems daugiau galimybių – jie gali mokytis, savarankiškai gauti informaciją ir būti labiau nepriklausomi. Pavyzdžiui, jie gali patys perskaityti vaistų pavadinimus ir įsitikinti, kad pasirinko tinkamus medikamentus. Brailio raštas padeda akliesiems integruotis į visuomenę ir jaustis pilnaverčiais jos nariais.
Sausio 4-oji yra ketvirtoji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 361 diena, o keliamaisiais metais – 362 dienos.