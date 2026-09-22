kalendorius - 2027 birželio 14d.
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Birželio 14-oji Lietuvoje yra Gedulo ir vilties diena. 1941 metais šią dieną prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. Gyvuliniuose vagonuose buvo išvežta daugybė šviesiausių tautos žmonių į šiaurinę Rusijos dalį, kur jie kentėjo nuo bado, šalčio ir sunkaus darbo. Daug žmonių buvo įkalinti lageriuose, o net vaikai nebuvo pasigailėti. Trėmimų tikslas buvo sunaikinti tautos šviesuomenę ir perauklėti likusius, siekiant sukurti vergišką komunistinę visuomenę. Gedulo ir vilties dieną mes pagerbiame tremtinius ir žuvusiųjų atminimą, tačiau taip pat prisimename laisvės viltį, kurią palaikė pasipriešinimo judėjimai.
Birželio 14 diena yra 165-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 166-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 200 dienų.