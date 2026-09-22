kalendorius - 2027 liepos 31d.
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Šią dieną minimos Medininkų žudynių metinės. 1991 metais, apie 5 valandą ryto, Medininkų pasienio poste omonininkai nužudė septynis Lietuvos pareigūnus. Tarp žuvusiųjų buvo muitininkai Antanas Musteikis ir Stanislovas Orlavičius, „Aras“ rinktinės pareigūnai Algimantas Juozakas ir Mindaugas Balavakas, bei kelių policijos pareigūnai Juozas Janonis ir Algirdas Kazlauskas. Sunkiai sužeistas muitininkas Ričardas Rabavičius mirė ligoninėje rugpjūčio 2 dieną. Vienintelis išgyvenęs buvo muitininkas ir pastorius Tomas Šernas. Rusija atsisakė išduoti OMON būrio narius Lietuvai.
Liepos 31-oji yra 212-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 213-oji. Iki metų pabaigos lieka 153 dienos.