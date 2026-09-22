kalendorius - 2027 balandžio 26d.
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Šią dieną taip pat minime Tarptautinę Černobylio katastrofos atminimo dieną. 1986 metais Černobylio atominėje elektrinėje įvyko sprogimas, kurį sukėlė darbuotojų klaidos. Radiacija pasklido didelėje Sovietų Sąjungos teritorijoje, paveikdama beveik 8,4 milijono žmonių. Avarijos padariniams šalinti buvo siunčiami nepakankamai paruošti žmonės, neturintys tinkamų apsaugos priemonių, daugelis jų dėl radiacijos poveikio mirė. Daug laiko buvo prarasta, nes valdžia slėpė katastrofą nuo gyventojų, todėl žmonės ilgai nebuvo evakuoti, patyrė radiacijos poveikį ir daugelis jų žuvo arba liko neįgalūs. Net ir praėjus tam tikram laikui po katastrofos, jos padariniai buvo jaučiami – padaugėjo vėžinių susirgimų, persileidimų. Černobylio regionas iki šiol yra negyvenamas.
Be to, balandžio 26-ąją minima Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena. Šios dienos tikslas – didinti supratimą apie autorinių teisių, prekės ženklų ir patentų svarbą bei jų poveikį kasdieniam gyvenimui. Lietuvoje dažnai nepaisoma autorinių teisių, todėl kūrėjams nėra tinkamai atlyginama už jų darbą.
Balandžio 26-oji yra 116-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 117-oji. Iki metų pabaigos lieka 249 dienos.