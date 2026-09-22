kalendorius - 2027 rugpjūčio 26d.
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Šiandien pasaulyje švenčiama Tarptautinė šuns diena. Lietuvoje taip pat turime atskirą šuns dieną, kuri minima balandžio 24-ąją. Tačiau, ar gali būti per daug pagarbos geriausiam žmogaus draugui? Šuo buvo pirmasis gyvūnas, kurį žmogus prijaukino. Jis yra ištikimas kompanionas tiek darbuose, tiek nelaimėse, tiek malonumuose. Šunys lydi žmones medžioklėje, kare, padeda gelbėtojams, policininkams ir muitininkams. Jie taip pat yra šeimos draugai, vaikų auklėtojai, šeimininkų linksmintojai ir guodėjai. Pasaulyje egzistuoja daugiau nei 400 skirtingų šunų veislių, o taip pat ir daugybė mišrūnų.
Rugpjūčio 26 diena yra 238-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 239-oji. Iki metų pabaigos lieka 127 dienos.