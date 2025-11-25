kalendorius - 2027 kovo 8d.
Kovo 8-oji yra Tarptautinė moters diena. Ši diena turi gilias istorines šaknis, siekiančias 1899 metus, kai socialdemokratė Klara Cetkin pradėjo kovoti už lygių teisių suteikimą moterims. 1907 metais Štutgarte vykusioje konferencijoje buvo nuspręsta įkurti organizaciją, skirtą moterų teisių gynimui. Šie feministiniai judėjimai, kurie vėliau atvedė prie tokių pasiekimų kaip teisė moterims balsuoti ir mokytis universitetuose, tapo pagrindu Moters dienos atsiradimui. Pradžioje kai kuriose šalyse moterys, minėjusios šią dieną, buvo baudžiamos policijos. Kadangi šie judėjimai dažnai buvo susiję su kairiųjų politika, Moters diena ypač plačiai buvo švenčiama Sovietų Sąjungoje.
Kovo 8-oji yra 67-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 68-oji. Iki metų pabaigos lieka 298 dienos.