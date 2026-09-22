kalendorius - 2027 liepos 12d.
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Liepos 12-ąją Kėdainiuose švenčiama Agurkų diena, kurią inicijavo vietos gyventojai. Ši šventė vyksta liepos viduryje, kai agurkai yra visiškai prinokę ir prasideda jų derliaus nuėmimas bei marinavimas ir rauginimas. Tuo tarpu JAV raugintų agurkų diena švenčiama lapkričio 14-ąją. Agurkai yra viena iš populiariausių daržovių, dažnai naudojama salotoms, sriuboms ir mišrainėms gaminti.
1920 metų liepos 12 dieną, po sėkmingų nepriklausomybės kovų, buvo pasirašyta svarbi Lietuvos ir Rusijos taikos sutartis. Ši sutartis de jure pripažino Lietuvos nepriklausomybę. 1919 metų pabaigoje Lietuvos kariuomenė išvijo Raudonąją armiją iš rytų Lietuvos ir atkovojo Ukmergę, Panevėžį, Zarasus bei Uteną. Tuo metu Rusija siekė sutrumpinti fronto liniją, todėl buvo suinteresuota taikos sutartimi. Lietuvai tai buvo puiki proga užsitikrinti nepriklausomybės pripažinimą. Įdomu tai, kad šios sutarties originalas kartu su kitomis Lietuvos tarptautinėmis sutartimis buvo rastas Kanadoje, kur, matyt, buvo siekiama išsaugoti svarbius dokumentus karo metu.
Liepos 12 diena yra 193-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 194-oji. Iki metų pabaigos lieka 172 dienos.