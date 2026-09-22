kalendorius - 2027 rugpjūčio 23d.
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Baltijos kelias 2025 m. vyks rugpjūčio 23 d. Tai Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti. Šią dieną lietuviai, latviai ir estai susikabino į gyvą grandinę, sukurdami Baltijos kelią ir išreikšdami savo laisvės siekį.
Ši diena žinoma kaip Juodojo kaspino diena. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachimas von Ribbentropas ir TSRS užsienio reikalų liaudies komisaras Viačeslavas Molotovas pasirašė nepuolimo paktą, kuris tapo žinomas kaip Ribbentropo-Molotovo paktas. Šiame susitarime buvo slaptieji protokolai, leidžiantys Rusijai okupuoti Baltijos valstybes. Po okupacijos Rusija vykdė terorą, trėmė ir žudė gyventojus, steigė koncentracijos stovyklas, kurių tradiciją vėliau perėmė Adolfas Hitleris.
Rugpjūčio 23 diena yra 235-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 236-oji. Iki metų pabaigos lieka 130 dienų.