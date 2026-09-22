kalendorius - 2027 lapkričio 14d.
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Lapkričio 14-ąją Lietuvoje prisimenama karaliaus Mindaugo žūties diena. 1263 metais šią dieną Mindaugas ir jo sūnūs Ruklys bei Rupeikis buvo nužudyti kunigaikščių Treniotos ir Daumanto. Viena iš priežasčių, kodėl kilo nesantaika, buvo ta, kad Mindaugas po savo žmonos mirties vedė jos seserį, kuri anksčiau buvo Daumanto žmona. Mindaugas buvo pirmasis Lietuvos karalius, kurį karūnavo katalikų popiežius, o kiti Lietuvos valdovai buvo pagonys. Didžiausias Mindaugo nuopelnas – Lietuvos žemių suvienijimas.
Be to, lapkričio 14-ąją minima Pasaulinė diabeto diena. Ši diena pasirinkta, nes tai yra Frederiko Bantingo, kuris išrado sintetinį insuliną, gimtadienis. Iki insulino atradimo cukrinis diabetas buvo mirtina liga.
Lapkričio 14-oji yra 318-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 319-oji. Iki metų pabaigos lieka 47 dienos.