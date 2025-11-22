kalendorius - 2027 kovo 5d.
Kovo 5-oji taip pat yra Tarptautinė atviros informacijos diena. Ši diena skirta paminėti idėją, kad informacija turėtų būti lengvai prieinama visiems. Technologijų amžiuje, kai informacija yra svarbi švietimui ir asmeniniam tobulėjimui, svarbu, kad ji būtų pasiekiama visiems, nepriklausomai nuo finansinių galimybių. Nors internetas suteikia plačias galimybes dalintis informacija, vis dar yra daug turinio, už kurį reikia mokėti, todėl jis tampa prieinamas tik tiems, kurie gali sau tai leisti. Laisvai prieinamos informacijos idėja dažnai susiduria su autorinių teisių apsaugos klausimais, tačiau siekiama rasti pusiausvyrą tarp kūrėjų teisių ir visuomenės teisės į informaciją.
Kovo 5 diena yra 64-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 65-oji. Iki metų pabaigos lieka 301 diena.