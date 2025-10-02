kalendorius - 2027 sausio 13d.
Sausio 13-oji Lietuvoje yra žinoma kaip Laisvės gynėjų diena. Ši diena simbolizuoja lietuvių tautos ryžtą ir pasiryžimą kurti nepriklausomą, laisvą valstybę. Tą dieną, kai sovietų kariuomenė bandė užimti Vilniaus televizijos bokštą, žuvo 14 žmonių, o apie 700 buvo sužeisti. Visi jie gynė Lietuvą be ginklų. Žuvusiųjų vardai įrašyti į amžiną atmintį: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.
Lietuvių tautos kova už laisvę yra giliai įsišaknijusi jų istorijoje. Nuo seniausių laikų mirtis kovoje už tėvynę buvo laikoma didvyriška. Buvo tikima, kad žuvusieji kovoje už Lietuvą patenka į dievo Perkūno kariauną ir, kai tik Lietuvai vėl prireikia pagalbos, jie stoja į mūšį už jos laisvę. Lietuvių liaudies karinėse dainose nėra agresijos ar raginimų pulti priešus. Jose apdainuojami kario jausmai, patirtys, stengiamasi įkvėpti vilties ir pasakojama apie kario likimą. Tai yra didingos, drąsios ir laisvę mylinčios tautos dainos.
Sausio 13-oji yra 13-oji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Iki metų pabaigos lieka 352 dienos, o keliamaisiais metais – 353 dienos.