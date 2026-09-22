kalendorius - 2027 birželio 12d.
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Šiandien minima Tarptautinė kovos prieš vaikų išnaudojimą darbui diena. Šią dieną 2002 metais į atmintinų dienų sąrašą įtraukė Tarptautinė darbo organizacija. Vaikų darbas daugelyje išsivysčiusių šalių yra uždraustas arba griežtai reglamentuotas, nustatant amžiaus ribas ir darbo valandų skaičių, siekiant apsaugoti vaikystę. Tačiau daugelyje besivystančių šalių vaikų darbas vis dar yra įprastas reiškinys, dažnai už menką atlygį arba visai be jo. Vaikai gali dirbti už maistą, o jų darbo valandos gali būti visiškai neribotos. Birželio 12-oji skirta atkreipti dėmesį į šią problemą ir skatinti nepirkti prekių, kurios buvo pagamintos išnaudojant vaikus.
Birželio 12-oji yra 163-ioji metų diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 164-oji. Po šios dienos iki metų pabaigos lieka 202 dienos.